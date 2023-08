Bei einem schweren Autounfall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist ein Autofahrer gestorben - sein Auto brannte völlig aus.

Gegen 6:50 Uhr am Dienstagmorgen hat sich auf der B11 bei Königsdorf ein schwerer Autounfall ereignet. Dabei kam der Fahrer eines BMW ums Leben.

Zeugin informiert die Polizei über schweren Unfall bei Ortsteil Schönrain

Laut der Polizei meldete eine Zeugin den Unfall im Ortsteil Schönrain via Notruf. Da das Auto bereits in Flammen stand, forderte sie zudem die Alarmierung des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.

Auto stand komplett in Flammen

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Geretsried, Wolfratshausen und der Verkehrspolizei Weilheim stellten vor Ort dann fest, dass ein Sportwagen der Marke BMW von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere massive Bäume geprallt war. Das Autos stand zu diesem Zeitpunkt bereits komplett in Flammen.

Sportwagen-Fahrer stirbt in Unfallfahrzeug

Die Feuerwehren aus Königsdorf, Schönrain und Bad Heilbrunn löschten den brennenden Sportwagen daraufhin ab und entdeckten die Leiche des Fahrers. Diese habe sich nicht mehr vor den Flammen in Sicherheit bringen können, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht klar. Möglicherweise war der Mann zu schnell unterwegs. Auch kann die Polizei noch keine genauen Angaben zu der Identität des Fahrers machen.

Hoher Sachschaden - B11 war komplett gesperrt

Der Streckenabschnitt auf der Bundesstraße 11 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen im Einsatz. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

B11 führt durch südöstliches Bayern

Die Bundesstraße 11 beginnt an der deutsch-tschechischen Grenze bei Bayerisch Eisenstein und führt ausschließlich durch den Bayern. Unter anderem passiert die B11 Deggendorf, Landshut, Freising, München und führt bis nach Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Von ihrer ursprünglichen Länge von 312 Kilometern wurden zwischenzeitlich über 150 Kilometer abgestuft.