Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag in Neu-Ulm ereignet. Ein Lkw nahm beim Abbiegen einer E-Scooter-Fahrerin die Vorfahrt und überrollte sie.

Schwer verletzt wurde am Donnerstag eine 23-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Lessingstraße in Neu-Ulm. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Lessingstraße in Richtung Osten. Zur selben Zeit wollte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer, der in der gleichen Richtung unterwegs war, nach rechts in eine Zufahrt einbiegen.

Lkw überrollt in Neu-Ulm die Beine der E-Scooter-Fahrerin

Dabei nahm er der 23-jährigen E-Scooter-Fahrerin, die in diesem Moment die Einmündung überqueren wollte, die Vorfahrt. E-Scooter und Lkw krachten zusammen und die junge Frau stürzte zu Boden. Anschließend rollte der Lkw über ihre Beine. Die 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Die Verletzungen der jungen Frau sind aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Der 47-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Lkw-Fahrer muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt nun den Grund für den Unfall. Gegen den Lkw-Fahrer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Schwerer Unfall zwischen Lkw und Rennrad in Vorarlberg

Am Donnerstag kam es auch in Vorarlberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Rennradfahrerin. In Feldkirch wollte eine 50-jährige Fahrradfahrerin laut Polizei rechts an einem Lkw vorbeifahren. Dabei stieß sie jedoch mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante des Gehsteigs, krachte anschließend gegen den Lkw und erneut gegen die Bordsteinkante, ehe sie stürzte. Die Rennradfahrerin landete zwischen Gehsteig und Radfahrstreifen. Das Rennrad rutschte unter den Lkw. Obwohl der Lkw-Fahrer sofort eine Vollbremsung hinlegte, überrollte er das Rennrad. Die 50-jährige Rennradfahrerin wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus nach Feldkirch.