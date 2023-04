Am Dienstagabend sind in Neu-Ulm auf der Europastraße in Fahrtrichtung Nersingen drei Autos ineinander gefahren. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens mussten zwei Autos abbremsen, das bemerkte der Fahrer des dritten Fahrzeugs zu spät.

Der Fahrer des dritten Autos konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den haltenden Wagen vor ihm auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der zweite Wagen auf das vorderste Auto aufgeschoben.

Rückstau durch Unfall

Der Fahrer des vorderen Wagens erlitt bei dem Unfall eine leichte Verletzung an der Hand. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem hohen Rückstau im Bereich der Europastraße, der sich bis zur B10 im Bereich der Ausfahrt Neu-Ulm auswirkte. Die Unfallstelle wurde knapp zwei Stunden später geräumt.