Ein Linienbus hat am Donnerstag ein sechsjähriges Mädchen in München mitgeschleift. Das Kind war zuvor in die Bustür eingeklemmt worden.

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 60-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus die Landsberger Straße in München entlang und hielt an der Haltestelle am Pasinger Rathaus, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. An der hinteren Bustür wollte eine Frau mit ihrer sechsjährigen Tochter einsteigen. Das Kind war erst mit einem Bein im Bus, als sich die Türen schlossen und die Sechsjährige einklemmten.

Bus schleift Mädchen in München ein Stück mit

Der Busfahrer bekam allerdings nichts davon mit, fuhr mit dem Bus los und schleifte das kleine Mädchen ein kurzes Stück mit. Passanten machten den Busfahrer schließlich auf das eingeklemmte Mädchen aufmerksam. Der 60-Jährige stoppte den Bus und öffnete die Türen, so dass sich das Kind selbst befreien konnte. Anschließend setzte der Busfahrer seine Fahrt fort.

Busfahrer muss sich wegen Unfallflucht verantworten

Zwischenzeitlich wurde die Polizei und der Rettungsdienst verständigt. Die Sechsjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Während die Polizei den Unfall aufnahm, kam der Busfahrer auf seiner üblichen Linienbustour an den Unfallort zurück. Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.