Zwei Radler sind am Montag bei Verkehrsunfällen in Buxheim und Memmingen verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem der Autofahrer.

Am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr fuhr eine 17-jährige Radfahrerin auf dem Radweg die Buxheimer Straße stadteinwärts entlang. An der Kreuzung Dr.-Berndl-Platz und Adenauerring wollte sie geradeaus fahren. Das Auto hinter ihr wollte in Richtung Ebertunnel abbiegen. Dabei missachtete der Fahrer laut Polizei die Vorfahrt der Radlerin und touchierte das Hinterrad der 17-Jährigen. Die Jugendliche stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.

Autofahrer fährt in Memmingen davon ohne sich um verletzte Radlerin zu kümmern

Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nach Angaben der Polizei handelt es sich vermutlich um einen weißen BMW mit deutscher Zulassung. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer vor allem Angaben zum Unfall oder zum Autofahrer machen kann, soll sich melden. Die Polizei in Memmingen ist unter der Telefonnummer 08331/1000 erreichbar.

Radler kracht in Buxheim mit Auto zusammen und wird schwer verletzt

Einige Stunden später bekam es die Polizei Memmingen mit einem ähnlichen Unfall zu tun. Gegen 22:05 Uhr fuhr ein Autofahrer die Hauptstraße in Buxheim Richtung Buxheimer Weiher entlang. Ann der Kreuzung Illerstraße / Ziegelstadelweg missachtete er die Vorfahrt eines Radlers, der von rechts kam, und krachte frontal mit ihm zusammen. Der Radler wurde zu Boden geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu.