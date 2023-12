In Memmingen hat sich ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Aktuell gibt es wegen dem Unfall zudem Verkehrsbehinderungen.

Um etwa 11:10 Uhr am Donnerstagvormittag passierte an der Kreuzung Buxacher Straße/Königsgraben in Memmingen ein Verkehrsunfall. Ein Lkw stieß mit einem Radfahrer zusammen.

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, wie ein Polizeisprecher all-in.de mitteilte. Glücklicherweise scheinen die Verletzungen aber nicht lebensbedrohlich zu sein, sagte der Sprecher.

Verkehrsbehinderungen in Memmingen wegen Unfall zwischen Lkw und Radfahrer

Weil die Unfallaufnahme jedoch etwas Zeit in Anspruch nahm und um 12:15 Uhr noch im Gange war, kommt es dem Polizeisprecher zufolge am Altstadtring aktuell zu "größeren Verkehrsbehinderungen". die Unfallaufnahme soll aber in Kürze beendet sein. Dann dürften sich auch die Verkehrsbehinderungen wieder auflösen.