Beim Abbiegen ist ein Autofahrer am Donnerstag mit einem Pkw in Memmingen zusammengekracht. Sein Auto wurde so stark beschädigt, dass seine Beifahrerin eingeklemmt wurde.

Ein 68-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend auf dem Schumacherring in Memmingen unterwegs und wollte nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Er bemerkte laut Polizei allerdings nicht, dass ihm ein Auto entgegen kam. Das wollte die Kreuzung vom Adenauerring Richtung Schumacherring überqueren.

Nach Unfall in Memmingen: Feuerwehr muss eingeklemmte Beifahrerin befreien

Beide Fahrzeuge krachten zusammen. Bei dem Crash wurde das Auto des 68-Jährigen so stark beschädigt, dass seine Beifahrerin eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste sie befreien. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.