Schwer verletzt wurde am Mittwoch eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in Memmingen. Ein Autofahrer hatte sie beim Ausparken übersehen.

Eine 42-jährige Frau radelte am Mittwoch gegen 12:30 Uhr die Weberstraße in Memmingen in Richtung Hohen Wacht entlang. Unterwegs war sie mit ihrem E-Bike samt Fahrradanhänger. Wie die Polizei berichtet, wollte zur gleichen Zeit ein 26-jähriger Autofahrer aus einer Parklücke in der Weberstraße fahren. Der Autofahrer übersah die E-Bikerin, so dass beide zusammenstießen. Die Frau stürzte auf den Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus.