Auf ein haltendes Auto aufgefahren ist am Montag ein E-Biker in Marktoberdorf. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer.

Ein 18-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei am Montagnachmittag in Marktoberdorf aus dem Parkplatz Medicum fahren. Dabei musste er verkehrsbedingt an der Haltelinie halten. Ein 41-jähriger E-Biker kam von rechts und fuhr die Ruderatshofener Straße stadtauswärts entlang. Der Mann bemerkte wohl zu spät, dass der Wagen des 18-Jährigen anhielt. Trotz Vollbremsung fuhr er auf das Auto auf und stürzte.

Der Fahrradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro.