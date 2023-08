Ein Schaden von 30.000 Euro und drei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag in Marktoberdorf. Ein Autofahrer fuhr dort über eine rote Ampel.

Ein 74-jähriger Autofahrer wurde nach eigenen Angaben am Montag dermaßen von der Sonne geblendet, dass er in der Johann-Georg-Fendt-Straße in Marktoberdorf eine rote Ampel übersah. Der Mann fuhr auf das Auto eines 71-Jährigen auf, das er dadurch in den Wagen eines 45-Jährigen schob, berichtet die Polizei.

Autos müssen nach Auffahrunfall in Marktoberdorf abgeschleppt werden

Alle drei Männer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf circa 30.000 Euro, so die Polizei. Das Auto des 74-Jährigen und das Auto des 71-Jährigen konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden.