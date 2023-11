Ein Kunstwerk aus Beton hat ein Lkw am Dienstag in der Stadt Lindenberg zerstört. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ein kleines Missgeschick mit großen Folgen ist einem 45-jährigen Lkw-Fahrer am Dienstag in der Stadt Lindenberg unterlaufen. Er übersah laut Polizei beim Rangieren ein Beton-Kunstwerk, das in der Löwenstraße aufgestellt war. Der Lkw touchierte die Skulptur, diese fiel um und ging zu Bruch. Laut Polizei wurde sie größtenteils zerstört.

Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei wird er sich aber im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen.