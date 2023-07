Ein Schaden von 4.500 Euro hat wohl ein Lkw an der Höhenbegrenzung eines Schnellrestaurants in Lindau verursacht. Die Polizei ermittelt nun.

Einen erheblichen Schaden hat vermutlich ein Lkw zwischen Freitag, 30. Juni 2023, 20:00 Uhr und Samstag, 01. Juli 2023, 06:00 Uhr, an einer Höhenbegrenzung eines Schnellrestaurants in der Robert-Bosch-Straße in Lindau verursacht. Das berichtet die Polizei. Der Lkw fuhr auf den Parkplatz des Restaurants und übersah dabei die dort angebrachte Höhenbegrenzung. Diese sollte gerade verhindern, dass Lkw auf den Parkplatz fahren.

Polizei sucht nach Zeugen

Ohne sich um den entstandenen Schaden von 4.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Wer den Unfall oder die Unfallflucht beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 melden.