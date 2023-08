Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Montag auf der A96 in Lindau gekommen. Ein Auto fuhr auf einen Lkw auf und krachte in die Leitplanke.

Ein Lkw-Fahrer fuhr am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr von Lindau aus auf die A96 in Richtung Österreich auf. Laut Polizei wollte ein 32-jähriger Autofahrer jedoch den Lkw noch auf dem Beschleunigungsstreifen überholen.

Autofahrer schätzt Sicherheitsabstand zu Lkw auf A96 falsch ein

Doch das misslang. Der 32-Jährige schätzte laut Polizei wohl den Sicherheitsabstand zu knapp ein. Er fuhr dem Lkw von hinten auf den Auflieger auf. Danach kam er ins Schleudern, prallte in die Leitplanke auf der linken Fahrspur und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.

A96 wird für eine halbe Stunde komplett gesperrt

Im Auto saß nicht nur der Fahrer, sondern auch noch seine Ehefrau und seine Tochter. Doch alle kamen mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem Lkw, dem Auto des Verursachers und an den Leitplanken entstand ein Gesamtschaden von rund 23.000 Euro. Während der Bergung des Autos musste die Autobahn für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.