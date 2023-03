In Leutkirch ist ein Auto in ein parkendes Auto gecrasht. Momentan ist unklar, wer am Steuer saß. Fest steht: Wer gefahren ist, war betrunken.

Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro entstand bei einem Unfall in der Wangener Straße in Leutkirch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 00:25 Uhr meldete ein Zeuge den Verkehrsunfall, bei dem ein VW Passat nach links von der Fahrbahn abkam. Der Passat krachte gegen einen am Straßenrand geparkten Audi A4. Obwohl an dem VW Passat die linke Radaufhängung abgerissen wurde, fuhr der AUtofahrer weiter. Er kam bis zur Einmündung in die Tautenhofer Straße. Dort stellte er das Auto ab.

Polizei ermittelt weiter, wer am Steuer saß

Die Polizei traf an der Unfallstelle auf zwei 25-Jährige, die sich gegenseitig beschuldigten, zum Unfallzeitpunkt im VW Passat am Steuer gesessen zu haben. Beide waren "stark alkoholisiert", heißt es im Polizeibericht. Wer tatsächlich gefahren ist, konnten die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht klären. Bei beiden wurde Blut abgenommen. Der VW Passat wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Verletzt wurde niemand. An den beiden verunfallten Autos entstand Sachschaden von jeweils 7 500 Euro.