Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montag in Lautrach ereignet. Ein Mann war mit Waldarbeiten beschäftigt, als er von einem Baum getroffen wurde.

Mehrere Arbeiter fällten laut Polizei am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr in einem kleinen Waldstück am Wiesweg in Lautrach (Unterallgäu) Bäume, die von Käfern befallen waren. Dabei wurde ein 21-jähriger Mann von einem umfallenden Baum getroffen. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Im Einsatz waren circa 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Lautrach und Legau, zwei Rettungswägen, ein Notarzt und eine Streife der Polizei Memmingen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.