Am Dienstag hat ein Autofahrer in Lauterach (Vorarlberg) einen E-Scooter-Fahrer angefahren. Der unbekannte Fahrer sah zwar nach dem Verletzten, haute aber ab, nachdem dieser über Schmerzen klagte.

Der 25-jährige E-Scooter-Fahrer war am Dienstag, gegen 08:45 Uhr die Austraße in Fahrtrichtung Lerchenauerstraße entlanggefahren. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr zur selben Zeit entlang der Pariserstraße in östliche Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Pariserstraße/Austraße missachtete der unbekannte Autofahrer der Vorarlberger Polizei zufolge ein Stoppschild und fuhr ohne anzuhalten über die Kreuzung. Dabei kollidierte er mit dem E-Scooter-Fahrer.

Scooter-Fahrer auf Straße geschleudert

Der E-Scooter-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube und anschließend auf den Asphalt geschleudert. Der unbekannte Autofahrer hielt umgehend an und stellte seinen Wagen am Straßenrand der Pariserstraße ab. Anschließend ging er zu dem auf dem Boden liegenden 25-Jährigen und erkundigte sich nach dessen Zustand.

Autofahrer wendet sich von Verletztem ab

Als der E-Scooter-Fahrer angab, Schmerzen zu haben, wendete sich der Unbekannte ab, stieg wieder in sein Auto und fuhr auf der Pariserstraße weiter in Richtung Osten davon, ohne seine Daten bekannt zu geben. Der E-Scooter-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Beschreibung des flüchtigen Autofahrers

Beim Unfallverursacher handelt es sich laut Angaben der Polizei um einen etwa Mitte 40 Jahre alten Mann mit grau-blonden kurzen und zurückgegelten Haaren. Das Unfallfahrzeug soll ein silberfarbener VW Polo oder VW Golf gewesen sein. Die Polizei bittet Unfallzeugen oder den Unfallverursacher selbst sich bei der Polizeiinspektion Lauterach unter der Telefonnummer (43) 59 133 8132 zu melden.