Die Kontrolle über sein Auto hat am Freitagmorgen ein Autofahrer in Vorarlberg verloren. In Krumbach kam er von der Straße ab und kracht in eine Hauswand.

Der Autofahrer war gegen 06:45 Uhr auf dem Heimweg von der Nachtschicht, wie er später der Polizei sagte. Als der 28-Jährige in Richtung Riefensberg fuhr, schlief er kurz am Steuer ein. Aufgrund des Sekundenschlafs verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam in Krumbach von der Straße ab und krachte frontal in ein Haus, das direkt neben der Straße liegt.

Landespolizeidirektion Vorarlberg

Autofahrer kracht in Krumbach frontal in Hausmauer und wird verletzt

Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Landeskrankenhaus Bregenz. An seinem Auto entstand vermutlich Totalschaden. Auch an dem Wohnhaus entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Autofahrer musste zum Alkoholtest, der jedoch negativ verlief.