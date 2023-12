Weil sie über eine rote Ampel gefahren ist, hat am Donnerstag eine 81-jährige Autofahrerin in Krumbach einen Unfall verursacht. Sie krachte mit einem anderen Auto zusammen.

Eine Seniorin fuhr am Donnerstagmittag in Krumbach (Landkreis Günzburg) die Raunauerstraße in Richtung Süden entlang und übersah nach Angaben der Polizei eine rote Ampel. Kurz darauf krachte sie frontal mit einem abbiegenden Auto zusammen, das Vorfahrt hatte. Laut Polizei hatte die 81-Jährige aufgrund der tiefstehenden Sonne die rote Ampel nicht gesehen.

Unfall in Krumbach: Schaden beläuft sich auf 14.500 Euro

Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Crash leicht verletzt. Beide Autos konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 14.500 Euro.