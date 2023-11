In Biessenhofen ist ein Radfahrer am Montag bei einem Sturz verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn beim Einfahren in einen Kreisverkehr übersehen. Als der Radler ausweichen wollte, stürzte er.

Der Autofahrer am Montagnachmittag auf der B16 in Richtung Kaufbeuren unterwegs. Laut Polizeimeldung missachtete er beim Einfahren in den Kreisverkehr in Biessenhofen einen Fahrradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand.

Ausweichmanöver führt zu Sturz

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrradfahrer aus und kam dabei zu Sturz. Dabei verletzte er sich. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad und das Auto wurden nicht beschädigt.