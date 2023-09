Ein eher ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwoch in Kötz im Landkreis Günzburg ereignet. Ein Motorradfahrer krachte mit einem Vogel zusammen und stürzte.

Ein 56-jähriger Motorradfahrer fuhr nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend die Ortsverbindungsstraße zwischen Limbach und Ebersbach in der Gemeinde Kötz (Landkreis Günzburg) entlang. In einer langgezogenen Rechtskurve prallte er mit einem herumfliegenden Vogel zusammen.

Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Kötz verletzt und muss ins Krankenhaus

Der Biker kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Motorrad wurde leicht beschädigt. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der 56-jährige in ein Krankenhaus gebracht.