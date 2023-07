Eine Schulklasse macht einen Ausflug in den Klettergarten bei Burgberg. Ein 13-jähriger Schüler stürzt dabei von einer Plattform neun Meter in die Tiefe.

Zu dem Unfall in dem Hochseilgarten in Burgberg kam es laut Polizei am Mittwochnachmittag. Die Schüler einer Schulklasse waren in dem Klettergarten zu Besuch und bekamen zunächst eine Einweisung in das Material. Anschließend durften sie eigenständig in dem Hochseilgarten klettern.

Junge hängte beide Karabiner aus und war so nicht gesichert

Der 13-jährige Schüler hängte jedoch auf einer Plattform gleichzeitig beide Karabiner aus und war damit ungesichert. In Folge dessen stürzte er von der Plattform etwa neun Meter auf den Boden.

Verletzt ins Krankenhaus geflogen

Bei dem Sturz zog der Junge sich mittelschwere Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.