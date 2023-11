Unfall in Kempten: Drei Autos krachen wegen Opel-Fahrer ineinander - Der fährt einfach weiter

Ein Opel-Fahrer hat in Kempten einem Mercedes die Vorfahrt genommen. Als der Mercedes deshalb abbremst, kommt es zum Auffahrunfall. Der eigentliche Unfallverursacher fährt jedoch einfach davon.

Der Unfall passierte am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf dem Schumacherring in Kempten. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silber-grauen Opel Astra oder Corsa fuhr laut Polizei von der Ludwigstraße kommend auf den Schumacherring in Richtung Bahnhofstraße auf. Dabei missachtete er jedoch einen auf dem Schumacherring in dieselbe Richtung fahrenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes.

Drei Autos in Unfall verwickelt

Um einen Unfall zu vermeiden, bremste der Fahrer des Mercedes stark ab. Ein nachfolgender Opel bemerkte das Bremsmanöver gerade noch. Der Fahrer eines weiteren, nachfolgenden Pkw Mini konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem Opel von hinten auf. Durch den Anstoß wurde dieser wiederum auf den Mercedes geschoben. Bei dem Unfall entstand hoher fünfstelliger Sachschaden.

Opel-Fahrer flüchtet, nachdem er Unfall bemerkt

Nachdem der unfallverursachende Fahrer des Opel Astra oder Corsa den Unfall bemerkt hatte, beschleunigte er und flüchtete. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/ 9909-2050 entgegen.