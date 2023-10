Ein Auto hat sich am Sonntag auf dem Mariaberg in Kempten selbstständig gemacht. Es rollte über ein Feld und stürzte in einem Tobel 60 Meter in die Tiefe.

Eine kleine Unachtsamkeit kommt einer Autofahrerin jetzt teuer zu stehen. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei ihr Auto am Sonntagabend auf dem Mariaberg ungesichert am Straßenrand nahe des Weilers Weihers geparkt. Kurz darauf machte sich der Wagen selbstständig. Ohne Insassen rollte er rund 250 Meter über ein abschüssiges Feld und stürzte dann etwa 60 Meter tief einen Tobel hinab. Dort kam das Auto in einem Bach auf dem Dach zum Liegen. An dem Auto entstand Totalschaden.