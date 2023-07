In Kempten hat es einen Unfall gegeben, weil eine Ampel ausgefallen ist. Zwei Autos stießen zusammen. Beide Fahrerinnen erlitten Verletzungen.

Am Samstag kam es gegen 17:40 Uhr auf der Kreuzung Porschestraße zur Dieselstraße in Kempten zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Zu dem Unfall kam es, weil um diese Zeit die Ampelanlage an der gesamten Kreuzung ausgefallen war, teilt die Polizei mit.

Unfall an Kreuzung in Kempten: Ampel ausgefallen und Vorfahrt missachtet

Die Vorfahrt war daher durch Verkehrszeichen geregelt. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin missachtete jedoch die Vorfahrt einer 30-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden dadurch um die eigene Achse geschleudert, ehe sie zum Stehen kamen. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand an den beiden Autos ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.