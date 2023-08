In Immenstadt hat am Montagnachmittag ein Fahrzeug der Stadtreinigung ein Auto beschädigt. Der Fahrer hatte das Auto im Begegnungsverkehr gestreift und war anschließend weitergefahren.

Nach Angaben der Polizei war der 43-jährige Autofahrer auf der Seestraße im Ortsteil Bühl unterwegs, als ihm gegen 13:30 Uhr das Straßenreinigungsfahrzeug entgegen kam. Obwohl der 43-Jährige am Straßenrand anhielt, um das Fahrzeug vorbeizulassen, streifte es das Auto.

Polizisten stoppen Fahrer von Reinigungsfahrzeug

Der Fahrer des Straßenreinigungsfahrzeugs fuhr anschließend weiter. Polizeibeamte konnten ihn jedoch kurze Zeit später anhalten. Der Fahrer gab der Polizeimeldung zufolge an, das er Unfall nicht bemerkt habe. Am Auto des 43-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Straßenreinigungsfahrzeug wurde augenscheinlich nicht beschädigt.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Die Polizei ermittelt jetzt zu dem Vorfall und sucht nach Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei Immenstadt melden sollen.