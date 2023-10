Ein Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro ist am Samstagvormittag bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2006 entstanden.

Zunächst war eine 74-jährige Autofahrerin gegen 10:00 Uhr von Immenstadt kommend in Richtung Rettenberg unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zur B19 wollte sie nach links auf diese einbiegen. Dabei übersah die Frau ein entgegenkommendes Auto. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen und wurden stark beschädigt.

Helfer zieht Handbremse nicht an

Ein 73-jähriger Autofahrer, der wiederum von der B19 abgefahren war und den Verkehrsunfall im Einmündungsbereich wahrnahm, verließ sein Fahrzeug um den Unfallbeteiligten zu helfen. Der Mann vergaß jedoch die Handbremse anzuziehen, bevor er sein Auto verließ. Das Auto rollte etwa 25 Meter rückwärts die Ausfahrt wieder hinuter. Das Auto kam schließlich an einer Schutzplanke zum Stehen. Dabei wurde das Fahrzeug am Heck beschädigt und die Schutzplanke zerkratzt. Bei den zwei Unfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet eine Bußgeldanzeige.