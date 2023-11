In Immenstadt sind an der Auffahrt zur B19 am Donnerstag drei Autos ineinander gekracht. Der Polizei zufolge gilt diese Stelle als Unfallschwerpunkt.

Nach Schilderung der Polizei wollte ein Mercedesfahrer von Immenstadt kommend auf die B19 in Richtung Kempten auffahren. Der 60-jährige Fahrer bog dazu nach links ab, ohne eine entgegenkommende Autofahrerin durchfahren zu lassen.

Keine Verletzten - aber hoher Schaden

Beim anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde das Auto der 77-jährigen gegen das Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers geschoben, der von der Abfahrt der B19 in die Staatsstraße abbiegen wollte. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Zusammenstoß verletzt. Zwei der drei Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Polizei zufolge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 27.000 Euro.