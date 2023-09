Mit einem Fahrradfahrer zusammengekracht ist am Mittwoch eine Autofahrerin in Rettenberg. Die Frau hatte den Radler beim Abbiegen übersehen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 15:35 Uhr im Bereich der Kreuzung Dorfstraße und Humbacher Straße in Rettenberg (Oberallgäu). Eine 29-jährige Autofahrerin übersah demnach beim Abbiegen einen 31-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Crash. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall vom Fahrrad auf die Motorhaube geschleudert. Dabei zog er sich Schürfwunden an beiden Knien und Oberarmen zu.

Ein Rettungswagen brachte den Mann zu Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am Auto entstand ein Gesamtschaden von circa 3.500 Euro.