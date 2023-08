Ein Lkw-Fahrer übersah am Donnerstag ein Auto in Illertissen, schob es mehrere Meter weit und fuhr einfach weiter. Auch später war ihm seine Arbeit wichtiger.

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer war nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) auf der Suche nach seiner Abladestelle. Dafür fuhr er mit seinem Sattelzug die Siemensstraße in Richtung Westen entlang.

Lkw-Fahrer fährt in Illertissen rückwärts und kracht gegen Auto

Als er an einer Firmeneinfahrt vorbeifuhr, erkannte er laut Polizei, dass er zu weit war. Also legte er den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Dabei übersah er allerdings ein nachfolgendes Auto. Es kam zum Crash. Doch das hatte der Lkw-Fahrer offenbar nicht bemerkt. Nach Angaben der Polizei fuhr er weiter rückwärts und schob dabei das Auto mehrere Meter weit nach hinten. Der Schaden, der dabei entstand, schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Die Fahrerin des Autos wurde nicht verletzt. Der Sattelzug bog anschließend in das Firmengelände ein.

Lkw-Fahrer kehrt zur Unfallstelle in Illertissen zurück, will sich aber nicht zur Unfallaufnahme bleiben

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Er verfolgte den 51-Jährigen und machte ihn auf den Vorfall aufmerksam. Der Lkw-Fahrer kehrte anschließend an die Unfallstelle zurück. Als die Polizei eintraf, überreichte er den Beamten seine Papiere. Allerdings wollte er ständig zurück zu seiner Abladestelle. Die Polizisten machten ihn darauf aufmerksam, dass es notwendig sei, den Unfall aufzunehmen. Sie untersagten ihm, die Unfallstelle zu verlassen.

Lkw-Fahrer geht unter Vorwand zu seinem Lkw und fährt davon

Das hielt den 51-Jährigen jedoch nicht davon ab, unter einem weiteren Vorwand zu seinem Lkw zu gehen und davonzufahren. Er ließ sogar seine Papiere bei der Polizei zurück. Bis auf den Unfall konnten die Polizisten keine Verstöße bei dem Lkw-Fahrer feststellen, weshalb sie sein Verhalten nicht nachvollziehen konnten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.