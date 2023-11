Unfall in Illertissen: Jugendliche prallt mit Fahrrad in Auto und wird schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Mittwoch eine Jugendliche in Illertissen. Sie überquerte ohne zu schauen eine Straße und krachte mit einem Auto zusammen.

Eine Jugendliche war am Mittwochnachmittag auf ihrem Fahrrad auf der Straße Schillerberg in Illertissen unterwegs. An der Einmündung zur Gannertshofener Straße missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines Autos. Ohne zu bremsen wollte sie die Straße überqueren, so die Beamten.

Autofahrer legt noch Vollbremsung hin

Obwohl der Autofahrer noch eine Vollbremsung hinlegte, konnte er einen Unfall nicht mehr verhindert. Das Auto krachte mit der Fahrradfahrerin zusammen. Der Teenager wurde bei dem Crash schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Die Polizei Illertissen ermittelt nun.