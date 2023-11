Schwer verletzt wurde am Donnersag eine Fußgängerin in Illertissen. Ein Autofahrer erfasste die Frau, als sie gerade an einer Fußgängerampel die Straße überquerte.

Der Unfall zwischen Auto und Fußgängerin ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr an der Einmündung Dietenheimer Straße zur Memminger Straße in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm). Ein 85-jähriger Autofahrer hatte an der Ampel grün und bog von der Dietenheimer Straße nach links in die Memminger Straße ab.

Fußgängerin in Illertissen schwer verletzt

Zeitgleich überquerte dort eine 40-jährige Fußgängerin bei grüner Fußgängerampel die Memminger Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin stürzte auf den Boden und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu kleineren Verkehrsstörungen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ähnlicher Unfall in der Nacht auf Mittwoch in Ulm

In den vergangenen Tagen kam es zu einigen ganz ähnlichen Unfällen in der Region. Der schwerste davon ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in Ulm. Ein Autofahrer erfasste einen Fußgänger, der plötzlich auf seinem Fahrstreifen stand. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Mann frontal. Der wurde so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

Autofahrer erfassen Fußgänger in Sonthofen, München und Eriskirch

Am gleichen Tag wurde auch ein Fußgänger in Sonthofen von einem Auto erfasst, als er die Straße überquerte. Nur einen Tag vorher erwischte es einen Polizisten in München und eine Frau in Eriskirch am Bodensee. Während der Polizist schwer verletzt wurde, zog sich die Frau lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 73-Jährige, die dunkle Kleidung trug, wollte bei starkem Regen die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren. Eine 54-jährige Autofahrerin bemerkte die Seniorin zu spät und erfasste sie.