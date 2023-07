Zu einem Unfall ist es am Dienstagabend in Friedrichshafen gekommen. Ein Motorradfahrer krachte am Alfred-Colsman-Platz frontal in die Fahrertür eines Autos.

Der 20-jährige Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei am Dienstagabend von Jettenhausen in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Laut Zeugenaussagen überholte er kurz vor der Kreuzung zur B31 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge.

Motorrad kracht in Friedrichshafen in Auto - Biker stürzt zu Boden

Dabei übersah er offenbar, dass ein Auto vor ihm an der Kreuzung nach links abbiegen wollte. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte frontal in die Fahrertür des Autos. Der 20-Jährige stürzte und sein Motorrad schlitterte rund 20 Meter weiter über die Fahrbahn, direkt in ein weiteres Fahrzeug hinein.

Motorradfahrer wird verletzt - Schaden beläuft sich auf 18.000 Euro

Der Motorradfahrer wurde bei dem Crash mittelschwer bis schwer verletzt, heißt es von Seiten der Polizei. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 18.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Colsmanstraße kurzzeitig gesperrt. Mittlerweile ist sie aber wieder befahrbar.