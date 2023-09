Bei einem Unfall in einer Reifenrutsche sind in Leutkirch am Montag vier Menschen teils schwer verletzt worden. In der Rutsche waren zwei Reifen zusammengeprallt.

Bei einem Unfall in einem Vergnügungsbad bei Leutkirch sind am Montag kurz nach 19:00 Uhr zwei Erwachsene und zwei Kinder verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war eine eine 39-Jährige zusammen mit ihrem achtjährigen Sohn auf einem Reifen eine Rutsche runtergerutscht. Danach folgte eine 58 Jahre alte Frau mit einem zehnjährigen Jungen.

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Am Ende der Rutsche stießen die Vier mit ihren Reifen zusammen und wurden teils schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen und die Buben in umliegende Krankenhäuser. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen und prüft derzeit, wie es zu dem Unfall kommen konnte.