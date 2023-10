Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag in Tirol ereignet. Ein Motorradfahrer und ein Autofahrer krachten frontal bei Fließ zusammen. Der Biker wurde in eine Wiese geschleudert.

Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntag gegen 15:30 Uhr die Piller Landesstraße in Richtung Fließ entlang und wollte an einer Kreuzung in Richtung Schlosssiedlung abbiegen. Zur gleichen Zeit war in der Gegenrichtung ein 20-jähriger Motorradfahrer unterwegs.

An der Kreuzung prallten beide frontal zusammen, berichtet die Tiroler Polizei. Der Motorradfahrer krachte gegen die Windschutzscheibe des Autos und wurde anschließend in eine angrenzende Wiese geschleudert. Dort blieb er verletzt liegen. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Zams.

Unfall in Fließ: Ursache für Crash ist derzeit noch unklar

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. An dem Motorrad und dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrer mussten einen Alkoholtest machen, der jedoch negativ ausfiel.