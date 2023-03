Bei einem Sturz von einer Mauer in Fiss (Tirol) hat sich am Montagabend ein 41-jähriger Mann aus Deutschland verletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Tiroler Polizei berichtet, war der 41-jährige Mann aus Deutschland zunächst betrunken über eine Leitplanke gestürzt und dann im Anschluss über eine Mauer rund vier bis fünf Meter in die Tiefe gefallen. Der Mann prallte daraufhin auf einen darunterliegenden Busparkplatz und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen.

Urlaubsgast alarmiert Rettungsdienst

Ein Urlaubsgast hatte den Unfall zufälligerweise von seinem Balkon aus beobachtet und war dem 41-jährigen Mann zu Hilfe gekommen. Der Deutsche musste vom Rettungsdienst versorgt und in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden.