In Feldkirch (Vorarlberg) hat am Montag ein Autofahrer eine Radfahrerin (60) schwer verletzt. Der Autofahrer hatte keinen Führerschein.

Der 28-jährige Autofahrer fuhr am Montagnachmittag in Feldkirch auf der Königshofstraße in Fahrtrichtung Feldkirch-Stadt. Er wollte laut Polizeibericht an der Ampel-Kreuzung nach links in die Naflastraße abbiegen. Beim Abbiegemanöver stieß das Auto mit einer 60-jährigen Radfahrerin zusammen, die - auf dem Radweg fahrend - die Naflastraße in Richtung Feldkirch überquerte. Die 60-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Fahrrad und am Auto entstand jeweils leichter Sachschaden. Ein Alkoholtest bei beiden Beteiligten verlief negativ.