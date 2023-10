In einem selbst gebauten Kindersitz ist ein vierjähriges Mädchen am Sonntag mit ihrem Vater auf dem Fahrrad mitgefahren. Doch in Ettringen kam es zum Unfall.

Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung kommt jetzt wohl auf einen Allgäuer zu. Der Mann fuhr am Sonntagvormittag mit seinem Fahrrad die Markt Walder Straße in Ettringen (Landkreis Unterallgäu) entlang. Mit dabei hatte er seine vierjährige Tochter. Die saß in einem selbst gebauten Fahrradsitz direkt hinter dem Lenker.

Mädchen steht während Fahrradfahrt in Ettringen plötzlich auf und gerät mit Fuß in Speichen

Während der Fahrt stand das kleine Mädchen plötzlich auf und hob sich aus dem Sitz. Anschließend geriet die Vierjährige mit ihrem Fuß in die Speichen des Fahrrads. Das Kind zog sich dadurch mittelschwere Verletzungen am Fuß zu. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum Kaufbeuren gebracht.

Am selbstgebauten Kindersitz fehlten einige Sicherheitsvorkehrungen

Weil an dem selbst gebauten Kinderfahrradsitz einige Sicherheitsvorkehrungen fehlten und das Kind deshalb mit dem Fuß in die Speichen geraten war, muss der Vater nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.