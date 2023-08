Bereits am Vormittag zu viel Alkohol intus hatte ein Mann am Montag in Ettringen. Mit über 1,1 Promille radelte er durch die Gemeinde - und baute einen Unfall.

Der 47-jährige Fahrradfahrer fuhr am Montagvormittag in Schlangenlinien durch Ettringen (Landkreis Unterallgäu), berichtet die Polizei. In der Siebnacher Straße verlor er dann endgültig die Kontrolle über sein Gefährt. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der Mann hatte jedoch Glück im Unglück. Er wurde nur leicht verletzt. Allerdings entstand am Auto ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Fahrradfahrer will nach Unfall in Ettringen flüchten - Zeuge hält ihn fest

Das interessierte den Mann aber offenbar wenig. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, wollte er einfach seinen Weg fortsetzen, berichtet die Polizei. Doch das verhinderte ein aufmerksamer Zeuge. Der griff schnell ein und hielt den 47-Jährigen fest bis die Polizei eintraf. Bei dem Fahrradfahrer stellten die Beamten schließlich eine Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille fest.