Eine Autofahrerin hat am Montag in Eriskirch ein Kind auf einem Zebrastreifen erfasst. Ein ähnlicher Unfall hatte sich nur einen Tag vorher in Kaufbeuren ereignet.

Ein Kind überquerte am Montagabend um kurz nach 19 Uhr einen Zebrastreifen in der Greuter Straße in Eriskirch am Bodensee, als es von einem Auto erfasst wurde, berichtet die Polizei. Am Steuer des Fords saß eine 88-jährige Frau, die das Kind übersehen hatte. Glücklicherweise kam das Mädchen laut Polizei aber glimpflich davon. Bei dem Unfall wurde es nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei nur leicht verletzt. Sanitäter versorgten das Kind an der Unfallstelle. Am Auto der Seniorin entstand nur ein geringer Sachschaden.

Autofahrer erfasst frontal Kind auf Zebrastreifen in Kaufbeuren

Ganz ähnlich verlief einen Tag vorher ein Unfall in Kaufbeuren (Ostallgäu). Ein 27-jähriger Autofahrer erfasste auf einem Zebrastreifen in der Sudetenstraße ein zehnjähriges Kind. Obwohl der Autofahrer noch eine Vollbremsung hinlegte, erwischte er frontal das Kind, das gerade auf seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Glücklicherweise blieb es unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur Abklärung in eine Klinik.