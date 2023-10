In Eisenberg im Ostallgäu hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto stieß mit einem Traktor zusammen. Ein 28-Jähriger wurde verletzt. Ein 73-Jähriger ins Krankenhaus gebracht.

Am frühen Donnerstagnachmittag geriet ein 73-jähriger Autofahrer in Eisenberg aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Hier stieß der Wagen des 73-Jährigen mit einem Traktor zusammen, der ihm gerade entgegen kam.

Traktorfahrer gegen Scheibe geschleudert und verletzt

Durch den Aufprall wurde der 28-jährige Fahrer des Traktors mit dem Kopf gegen die Scheibe geschleudert. Dabei zog er sich leichte Verletzungen.

Autofahrer ins Krankenhaus gebracht

Den Unfallverursacher brachte der Rettungsdienst zur Abklärung etwaiger Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Gegen den 73-Jährigen wird nun bezüglich des Unfalls ermittelt.