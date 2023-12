Mit einem umgestürzten Baum zusammengeprallt ist am Sonntagabend eine 18-jährige Autofahrerin nahe Dietenheim. Der Baum lag auf der Landstraße.

Die 18-jährige Frau war am Sonntagabend kurz vor Mitternacht mit ihrem Audi von Hörenhausen in Richtung Dietenheim (Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg) unterwegs. In einem Waldstück bemerkte sie wohl zu spät, dass ein umgestürzter Baum auf der Straße lag, berichtet die Polizei. Die Frau krachte mit ihrem Audi gegen den Baum und verletzte sich dabei leicht.

Unfall in Dietenheim: 10.000 Euro Schaden am Auto

Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Die Feuerwehr holte den Baum von der Straße und ein Abschlepper barg den Audi A1. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.