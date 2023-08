Dramatische Folgen hatte am Mittwoch ein Sturz für einen Motorradfahrer in Vorarlberg. Er rutschte über die Straße und stürzte 50 Meter einen Hang hinab.

Der 24-jährige Mann fuhr nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 16:40 Uhr mit seinem Motorrad von Damüls in Richtung Furkajoch. In einer Kurve stürzte der junge Mann, schlitterte über die Straße und stürzte anschließend etwa 50 Meter über steil abfallendes Gelände in die Tiefe. Warum der 24-Jährige stürzte, ist derzeit noch unklar.

Nach Unfall bei Damüls: Rettungshubschrauber bringt verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus

Er wurde bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch den "First Responder“ barg ihn das Rettungsteam des Hubschraubers C8 und brachte ihn ins Krankenhaus nach Feldkirch.

Das Motorrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Laterns mussten es aus dem steilen Hang bergen. Im Einsatz standen zwei First Responder, drei Rettungskräfte vom Roten Kreuz sowie die Feuerwehren Damüls und Laterns mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften.