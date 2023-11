Ein hoher Schaden ist am Freitag bei einem Unfall in Buchloe entstanden. Eine Autofahrerin prallte mit dem Gegenverkehr zusammen und musste anschließend aus ihrem Auto befreit werden.

Eine 75-jährige Frau war am Freitagnachmittag mit ihrem Auto von Honsolgen in Richtung Buchloe (Ostallgäu) unterwegs, als sie laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte sie mit dem Auto einer 65-jährigen Frau zusammen.

Feuerwehr Buchloe muss Autofahrerin aus Pkw befreien

Das Auto der 75-Jährigen stürzte nach dem Crash um. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 95.000 Euro.

Die Buchloer Feuerwehr war mit circa 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt nun gegen die 75-jährige Frau wegen Fahrlässiger Körperverletzung.