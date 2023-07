Von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht ist am Donnerstag ein 13-Jähriger in Biberwier im Bezirk Reutte. Der Teenager war mit einem Mountaincart unterwegs.

13-Jährige aus Katar lieh sich am Marienberg im Gemeindegebiet Biberwier im Bezirk Reutte (Tirol) ein sogenanntes Mountaincart aus und fuhr damit gegen 14:50 Uhr auf dem Marienbergweg in Richtung Tal, berichtet die Polizei. Knapp oberhalb der Mittelstation der Marienbergbahn kam der Jugendliche in einer Linkskurve vom Weg ab und krachte gegen einen Baum.

13-Jähriger wird bei Unfall in Biberwier verletzt

Der Teenager wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, so die Polizei. Die Bergrettung Ehrwald kümmerte sich um die Erstversorgung des Jungen. Anschließend brachte der Rettungshubschrauber den 13-Jährigen in die Klinik nach Garmisch-Partenkirchen.

Mountaincarts sind eine Art Gocart, die für die Berge entwickelt wurden. Der tiefe Schwerpunkt und der breite Radstand des Funsportgeräts sollen für eine hohe Fahrstabilität sorgen.