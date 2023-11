Zu einem tragischen Unfall ist es am Samstag in Berlin gekommen. Ein Jugendlicher kletterte während der Fahrt auf das Dach einer U-Bahn, stürzte ab und wurde lebensgefährlich verletzt.

Teenager klettert in Berlin aus fahrender U-Bahn aufs Dach

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stiegen der 14-Jährige und zwei weitere Jugendliche am frühen Samstagabend im Berliner Stadtteil Kreuzberg am Bahnhof Möckernbrücke in die U-Bahn, hieß es am Sonntag. Als diese fuhr, soll der 14-Jährige auf das Dach des Zuges gestiegen und von dort auf die Kupplung zwischen zwei Wagen gefallen sein.

Jugendlichen ziehen 14-Jährigen weg von den Gleisen

An der nächsten Station sollen seine beiden Begleiter im Alter von 14 und 16 Jahren den Jugendlichen zunächst weg von den Gleisen gezogen haben. Der Teenager zog sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zu. Die Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

Genauer Gesundheitszustand ist unklar

Ob er derzeit noch in Lebensgefahr schwebt, dazu konnte die Polizei am Sonntag keine Angaben machen. Zum genauen Unfallhergang werde nun ermittelt. Unklar ist laut Polizei zum Beispiel derzeit, wie der Jugendliche aus der fahrenden U-Bahn hinaus auf das Dach gelangen konnte.