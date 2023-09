Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag in Bad Ischl. Bei einem Ausflug löste sich ein Steinblock und verletzte ein Mädchen so schwer, dass es starb.

Zwei Betreuerinnen unternahmen am Donnerstag mit acht Kindern einen Wanderausflug in oberösterreichischen Kurort Bad Ischl im Bezirk Gmunden. Die Gruppe wanderte laut Polizei zum Hohenzoller Wasserfall, der schon zu Zeiten von Kaiser Franz Joseph ein beliebtes Ausflugsziel war. Von dort stiegen die Kinder mit ihren beiden Betreuerinnen anschließend über den Wanderweg entlang des Saiherbachs weiter flussaufwärts.

Mädchen spielt am Bachbett des Saiherbachs in Bad Ischl - Steinblock löst sich

Während der Wanderung spielte das sechsjährige Mädchen am Bachbett des Saiherbachs. Und dabei kam es zum tragischen Unglück. Ein Steinblock löste sich und stürzte gemeinsam mit dem kleinen Mädchen um, berichtet die Polizei. Das Kind, das aus dem Bezirk Salzburg-Land kommt, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Kriseninterventionsteam betreut Angehörige und Ausflugsteilnehmer

Die Betreuerinnen setzten sofort einen Notruf ab. Obwohl die Sechsjährige sofort reanimiert wurde, starb sie noch an der Unfallstelle. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz betreute anschließend die Angehörigen und die Teilnehmer des Ausflugs.

Bad Ischl: Berühmter europäischer Kurort und Sommerresidenz des österreichischen Kaisers Franz Joseph I.

Bad Ischl ist ein Kurort an der Traun im Bezirk Gmunden im südlichen Teil von Oberösterreich und im Zentrum des Salzkammergutes. Die Stadt hat 14.228 Einwohner (Stand 1. Januar 2023). Im 19. Jahrhundert stieg Bad Ischl zu einem angesehenen europäischen Kurort auf, in dem die Elite residierte. Seine Blütezeit erreichte der Ort zwischen 1849 und 1914, als Ischl unter dem österreischischen Kaiser Franz Joseph I. zur kaiserlichen Sommerresidenz wurde. 1853 verlobte sich der junge Kaiser im damaligen Seeauerhaus mit Elisabeth (Sisi) in Bayern. Es ist heute das Museum der Stadt Bad Ischl.