Ein Unfall hat sich am Mittwoch auf der Jochpassstraße in Bad Hindelang ereignet. Ein Tourist verwechselte die Fahrstreifen und krachte in den Gegenverkehr.

Der 24-jährige Tourist fuhr nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 13:30 Uhr mit seinem Auto vom Parkplatz der Hirschalpe auf die Jochpassstraße in Bad Hindelang. Der Mann steuerte demnach ein Auto, bei dem das Lenkrad auf der rechten Seite angebracht ist. Aus seinem Heimatland war er allerdings den Linksverkehr gewohnt. Und das wurde ihm zum Verhängnis: Der Urlauber verwechselte die Fahrstreifen und fuhr die Jochpassstraße auf der linken Seite, also der "falschen Seite" entlang.

Autofahrer kann "Linksfahrer" auf Jochpassstraße in Bad Hindelang nicht mehr ausweichen

Auf der kurvenreichen Strecke erkannte ein entgegenkommender Autofahrer das zu spät. Er konnte dem "Linksfahrer" nicht mehr ausweichen und krachte mit ihm zusammen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Beide Autos wurden bei dem Crash so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Passstraße überwindet 300 Höhenmeter zwischen Bad Hindelang und Oberjoch

Der Oberjochpass ist ein 1.178 Meter hoher Gebirgspass im Allgäu. Die Passstraße Jochpass (Bundesstraße B308) verbindet das Tal der Ostrach mit dem Bergdorf Oberjoch (Gemeinde Bad Hindelang) und dem Tannheimer Tal in Österreich. Mit einer Steigung von 3,8 und 4,6 Prozent führt die Straße in über 100 Kurven 300 Höhenmeter von Bad Hindelang hinauf zum Oberjochpass. Früher fand hier zwischen Bad Oberdorf und Oberjoch das Jochrennen als Bergrennen statt. Seit 1999 geht alljährlich das "Jochpass Memorial“ für Oldtimer in Verbindung mit der "Historic Rallye“ über die Bühne. Auch bei Motorradfahrerin ist die Strecke beliebt.

Die Passstraße ist die zweithöchstgelegene Bundesstraße in Deutschland. Der Jochpass ist Teil der Ferienstraße "Deutsche Alpenstraße".