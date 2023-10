Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Sonntag in Vorarlberg ereignet. Ein Motorradfahrer kam von der Straße ab und stürzte 10 Meter einen steilen Abhang hinab.

Ein 36-jähriger Motorradfahrer fuhr nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 17:00 Uhr auf der Faschinastraße in Vorarlberg Richtung Au, einer Gemeinde im Bezirk Bregenz. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Anschließend rutschte der 36-Jährige unter der Leitplanke durch und stürzte ca. zehn Meter einen steilen Abhang hinab. Sein Motorrad blieb dagegen auf der Straße liegen. Warum der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verlor, ist derzeit noch unklar.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Au bargen den Mann, der bei dem Unfall verletzt wurde. Der Rettungshubschrauber C8 flog ihn ins Krankenhaus Feldkirch. Die Landstraße war für ca. 90 Minuten an der Unfallstelle nur einspurig befahrbar.