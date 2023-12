Schwere Kopfverletzungen hat sich eine Radlerin am Dienstag in Amtzell zugezogen. Die Seniorin stürzte auf der winterglatten Straße.

Mit schweren Kopfverletzungen musste am Dienstag eine 70-jährige Fahrradfahrerin nach einem Sturz in Amtzell in eine Klinik gebracht werden, berichtet die Polizei. Die Seniorin bog mit ihrem Damenrad von der Haslacher Straße in den Postweg ab, rutschte auf der glatten Straße weg und stürzte. Die Radlerin trug nach Angaben der Polizei keinen Helm.