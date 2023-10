In Amtzell ist ein 71-jähriger Mann am Dienstag von einem Rind schwer verletzt worden. Das Tier hatte den Mann attackiert.

In Amtzell bei Wangen (Landkreis Ravensburg) ist am Dienstagabend ein 71-jähriger Mann von einem Rind schwer verletzt worden. Laut der zuständigen Polizei wollte der Mann gegen 18 Uhr das Tier aus einer Box treiben. Dabei attackierte das Rind den 71-Jährigen mit dem Kopf und stieß ihn gegen eine Wand.

Schwerer Unfall mit Rind in Amtzell: Mann schwer verletzt

Der 71-jährige zog sich dabei schwere Verletzungen am Oberkörper zu und musste vom alarmierten. Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls anwesende Familienangehörige konnten das Rind zurück in die Box treiben.

Immer wieder schwere Unfälle mit Kühen

Immer wieder kommt es auf Bauernhöfen zu teils sogar tödlichen Unfällen mit Rindern. Erst im Juni dieses Jahres wurde eine Frau von einer Kuh getötet. Der Unfall hatte sich auf einer Weide bei Leutkirch ereignet. Je nach Rasse können weibliche Rinder ein Gewicht von Kühe etwa 500 bis 800 Kilogramm auf die Waage bringen. Männliche Rinder erreichen sogar teilweise ein Gewicht von 1.000 bis 1.200 Kilogramm.